Tufão fez subir a temperatura, mas situação volta hoje ao normal

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

O tufão Nesat e a tempestade tropical Haitang fizeram Macau registar ontem a temperatura média rondar os 36,6 graus, o valor mais alto desde 9 de Agosto de 2015, com o valor de 38,4 graus a ser registado às 13h30, no Porto Exterior. No entanto, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos esperam que as temperaturas desçam para valores entre os 28 e 33 graus.

“As temperaturas registadas hoje [ontem] estão a ser afectadas pelos dois tufões que estão a passar em Taiwan, que acabam por puxar a humidade, secam o ar, fazendo também com que haja menos vento. Assim a temperatura acaba por subir”, explicou, ontem, um porta-voz dos SMG, ao PONTO FINAL.

“Os dois tufões estão a fazer com que toda a Região do Delta das Pérolas seja afectada por esta subida de temperaturas, incluindo naturalmente Hong Kong e o Interior da China, além de Macau”, acrescentou a mesma fonte.

A última vez que a temperatura média tinha ficado perto dos 36,6 graus tinha sido a 9 de Agosto de 2015, nessa altura a média registada foi de 36,1 graus.

Ontem à hora de fecho da edição do PONTO FINAL, e segundo o Observatório de Hong Kong, esperava-se que o tufão Nesat, que está nesta altura na Província de Fujian, perdesse força e passasse a tempestade tropical. Por sua vez, a tempestade tropical Haitang estava em Taiwan, sendo que as previsões apontam para que chegue também hoje à província de Fujian, onde também vai perder força.

“Amanhã as nossas previsões apontam para que a temperatura volte ao normal para esta altura do ano, ou seja com valores por volta dos 28 e 33 graus”, explicou a mesma fonte dos SMG.

Ao mesmo tempo, a representante do Governo disse que não havia indicações que por trás do aumento estivessem factores relacionados com a eventual poluição atmosférica.

Além do aumento das temperaturas, o tufão Nesat fez com que fossem cancelados 13 voos no sábado com chegada e partida de Taiwan e Jinjiang, em Fujian. Já ontem o número de voos cancelados foi apenas de oito, de acordo com a Administração de Aeroportos.