Temperaturas elevadas levam IAS a abrir Centro de Abrigo

As temperaturas elevadas que se têm registado em Macau levaram à abertura do Centro de Abrigo do Instituto de Acção Social (IAS), na Rua do Asilo da Ilha Verde. O espaço recebe todos aqueles que necessitem de acolhimento e estará aberto até que as temperaturas voltem a descer.

O organismo apela aos cidadãos que tomem atenção à população idosa, nomeadamente àqueles que vivam em casa e que morem sozinhos, bem como a todas as pessoas que apresentem doenças crónicas ou que se encontrem em estado de debilidade física.

O IAS pretende ainda que sejam tomadas as precauções adequadas para prevenir que a saúde dessas pessoas seja eventualmente afectada pelas elevadas temperaturas registadas.