Roma foi a cidade escolhida para acolher próximo congresso dos Lusitanistas em 2020

A candidatura da Universidade de Roma – “La Sapienza” a entidade organizadora do XIII Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL) foi aceite por unanimidade durante a assembleia geral do organismo. A instituição de ensino superior romana sucede ao Instituto Politécnico de Macau, que foi o responsável pela organização do encontro que na semana passada reuniu no território mais de 140 académicos de todo o mundo.

A última década foi marcada por um afastamento da organização de promoção da cultura e língua portuguesas da Europa, que passou pela América, África e agora pelo Oriente. Ettore Finazzi-Agrò, professor da “La Sapienza” e um dos responsáveis pela candidatura da instituição, considera que é hora de haver um regresso à Europa. “Como verificámos também em Macau, depois de Cabo Verde, a Europa é um lugar que pode ser importante sobretudo para o regresso dos sócios europeus da AIL. Aqui faltaram os franceses, os espanhóis, os alemães, então acho que voltar para a Europa significa também chamar de volta esses sócios” disse o académico em declarações ao PONTO FINAL.

Finazzi-Agrò entende que Roma possa ser “um ponto de atracção para os brasileiros”. Poucas semanas antes da realização do XII Congresso da AIL, cerca de 40 académicos provenientes do Brasil cancelaram a sua participação por razões motivas pela crise no seu país. Ainda que o professor assuma que a capital italiana enfrenta problemas de transporte, que poderão tornar-se evidentes com os estimados 400 participantes, Roma “tem todas as estruturas do ponto de vista turístico e do ponto de vista dos hotéis”.