Quase 200 interessados em esclarecimentos sobre novo regime de queixas dos funcionários públicos

Foram 180 os funcionários que participaram nas sessões de esclarecimento sobre o “Regime da gestão do tratamento de queixas apresentadas por trabalhadores dos serviços públicos”, que decorreram no final da semana. O regime foi publicado em Boletim Oficial no passado dia 19 e começará a ser aplicado a partir do dia 18 de Setembro.

“Na ocasião, foi apresentado o conteúdo e os procedimentos de tratamento de queixas do regime, os trabalhos preparatórios desenvolvidos pelos serviços públicos antes da entrada em vigor do regulamento, nomeadamente a criação de meios específicos para a recepção de queixas apresentadas pelos trabalhadores, a indicação do pessoal responsável e a definição das medidas de sigilo”, escreve a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) em comunicado.

Os SAFP prevêem a realização de outras acções de formação destinadas ao pessoal dos diversos serviços públicos. O novo regime visa garantir o direito de queixa a todos os trabalhadores dos serviços públicos, promover a comunicação entre os trabalhadores e os serviços públicos e aperfeiçoar a gestão e o funcionamento daqueles serviços e do Governo.