Paul Tse diz que lei vai prejudicar idosos e jovens à procura de casa

O presidente da Associação de Construtores Civis e Empresas de Fomento Predial defende que a implementação do mecanismo de controlo do aumento das rendas vai prejudicar os idosos, que são proprietários, e os jovens à procura da primeira casa. Ao PONTO FINAL, o Paul Tse diz que outro dos grupos que também pode ser afectado é as Pequenas e Médias Empresas (PME).

“Há idosos que dependem o do montante de renda que cobram para viver, até porque em Macau a maioria das propriedades é detida por pequenos cidadãos, não são empresas. Essas pessoas vão ser afectadas com estas medidas”, afirmou, ao PONOT FINAL, o presidente da Associação de Construtores Civis e Empresas de Fomento Predial.

“Em Macau o lucro com o arrendamento está no um por cento. Se aplicam este mecanismo, as pessoas vão optar por não arrendar as casas porque têm ainda menos a ganhar. Isto vai fazer com que seja mais difícil para os jovens que procuram a primeira casa e não podem comprar, arrendar”, acrescentou.

Por outro lado, o presidente da Associação de Construtores Civis e Empresas de Fomento Predial explicou que a lei vai fazer com que os proprietários pretendam arrendar às grandes empresas, pela capacidade de pagarem mais, excluindo do as PMEs.

“Aprecio a intenção [da proposta de Lei] porque os deputados querem trazer o que pensam ser uma maior estabilidade para o mercado do arrendamento. Mas muitos países e regiões onde o mecanismo foi aplicado nos últimos 20 anos mostram que há efeitos perversos que têm de ser muito bem pensados, caso contrário prejudica-se os grupos que se querem defender”, afirmou.

Paul Tse defende, assim, que as medidas precisam de ser muito melhor discutidas, antes de serem aplicadas na Assembleia Legislativa.

