Livros ilustrados e marionetas, no regresso do Children’s Artland

A edição de 2017 do Ox Warehouse Children’s Artland, iniciativa votada ao público infantil, tem início a 5 de Agosto, às 17 horas, no Armazém do Boi. Às crianças que frequentam o workshop da instituição caberá a apresentação de uma peça de teatro de sombras na cerimónia de abertura do evento. O programa integra uma exposição, que pode ser visitada até 27 de Setembro, que cruza vários meios e que contempla marionetas do teatro de sombras, e a apresentação de livros ilustrados e de trabalhos experimentais.

O Ox Warehouse Children’s Artland regressa este ano “a uma forma mais pura”, sem definir um tema concreto ou formato. “Evolui naturalmente da edição de 2016, com base na experiência de 15 anos do Armazém do Boi na organização deste evento e seguindo o fluxo do momento”, escreve a instituição, em comunicado.

O Armazém do Boi diz estar nesta edição do Children’s Artland mais concentrado “numa orientação de ‘as crianças lideram, o tutor guia’, tentando encorajar os pequenos a explorar seu próprio talento e a promover a sua criatividade”. O resultado final, explica ainda o organismo cultural, localizado no cruzamento entre a Avenida do Coronel Mesquita e a Avenida Almirante Lacerda, é uma exposição de meios cruzados, “que engloba marionetas de teatro de sombras, a apresentação de livros ilustrados e também espaços para actividades específicas, onde os visitantes podem ver trabalhos experimentais e fantásticos acessíveis para espectadores de qualquer idade ou antecedentes”.

A iniciativa, com organização conjunta do Armazém do Boi e do Instituto Cultural, tem entrada livre.