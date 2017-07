Günther e Zhou alcançam pódios e Theodore Racing é cada vez mais líder

O alemão Maximilian Günther e o chinês Zhou Guanyu levaram a equipa Theodore Racing à conquista de três pódios no fim-de-semana de corridas de Fórmula 3, que teve lugar no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Ao contrário do que é habitual, as provas decorreram na sexta-feira e no sábado, devido à realização no mesmo circuito de outra prova, as 24 horas de Spa-Francorchamps.

Maximilian Günther, que é o actual líder do campeonato, somou dois terceiros lugares, nas duas primeiras corridas do fim-de-semana. Provas que foram ganhas por Lando Norris (Carlin), no primeiro caso, e por Ferdinand Habsburg (Carlin), no segundo.

“O terceiro lugar era tudo o que podia conseguir, e apesar dos meus adversários terem sido mais rápidos na segunda metade da prova, consegui segurar a posição. Fico contente com os pontos conquistados”, disse o alemão.

Ainda no que diz respeito à primeira corrida, Zhou Guanyu foi 12.º e Callum Iliott 14.º. Na segunda prova, Ilott conseguiu subir a sexto, mas o piloto chinês da Theodore acabaria por desistir, depois de uma colisão com Lando Norris.

A última prova também foi conquistada por Lando Norris, que somou duas vitórias durante o fim-de-semana, com Zhou a ser terceiro, e Ilott quarto. Mesmo assim, o chinês ainda liderou a prova antes da entrada do safety car, motivada pelo acidente entre Günther e Jack Hughes, piloto da HitechGP.

“Depois do acidente na segunda corrida, na terceira consegui começar a última corrida muito bem até porque estava a guiar um dos carros mais rápidos em pista. Foi uma pena a entrada do safety car que permitiu que fosse alcançado e depois ultrapassado”, disse mais tarde Zhou. “Mas claro que estou feliz com os pontos do terceiro lugar”, frisou.

Após seis rondas do Campeonato de Fórmula 3, Günther lidera com 266 pontos, sendo seguido por Lando Norris com 248 pontos, ou seja a 18 pontos de distância.

Em termos de marcas a Theodore também lidera com 521 pontos, seguida pela Motopark com 391 pontos.