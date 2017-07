CHCSJ promove série de palestras abertas à população durante o mês de Agosto

O Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) vai promover uma série de palestras ao longo do mês de Agosto. O conteúdo das iniciativas inclui temas relacionados com a ginecologia, a obstetrícia e a medicina interna. As sessões, com lugar em vários espaços do hospital público, terão como oradores enfermeiros especialistas ou com experiência no CHCSJ ou nos Centros de Saúde.

Na Sala Multifunções do Centro de Apoio a Doentes, a diabetes durante a gravidez será abordada nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de Agosto, entre as 11h30 e as 12h30, na “Conferência sobre a diabetes gestacional”. No dia 7, a palestra “Conhecer a glicose – a importância e o método de auto-fiscalização da glicose” realiza-se entre as 14h30 e as 15h30. Ainda sobre a mesma temática, “Dias de doença e dias de viagem para os doentes com diabetes” acontece no dia 14, entre as 14h30 e as 15h30.

A alimentação, os hábitos de vida e o desporto também serão abordados nos dias 10 e 21, ambas as palestras entre as 14h30 e as 15h30. Nos dias 11 e 25, o enfoque cai sobre a oncologia com a sessão “Aconselhamento – Cuidados domiciliários dos doentes com doença oncológica pulmonar após a quimioterapia” e “Conhecer o cancro de mama e cuidados domiciliários durante o tratamento”, respectivamente. Decorrem as duas entre as 15h e as 16h.

Os temas relacionados com a ginecologia e obstetrícia serão tratados nas palestras “Cuidados a ter no período puerperal”, no dia 5, e “Cuidados dos utentes após cirurgia ginecológica geral”, no dia 19, ambas entre as 14h30 e as 15h30. A prevenção do acidente vascular cerebral, a doença de Nagasaki e o transtorno obsessivo-compulsivo terão destaque nos dias 9, 15 e 16, respectivamente.

A participação está aberta a toda a população, sendo que as inscrições têm um número limitado. Para as palestras respeitantes à obstetrícia, os interessados devem inscrever-se nas consultas pré-natais.