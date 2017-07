Carl Ching: Lista “Nova Ideias” desiste de queixa, após nega da CAEAL

A lista “Nova Ideais”, liderada por Carl Ching Lok Suen, optou por não apresentar queixa no Tribunal de Última Instância (TUI), após a Comissão de Assuntos Eleitoral da Assembleia Legislativa (CAEAL) ter negado à candidatura a troca da ordem dos elementos.

A revelação foi feita, ao PONTO FINAL, pelo mandatário e cabeça de lista Carl Ching Lok Sue, através de uma breve troca de mensagens: “Não vamos seguir com a queixa”, respondeu, após ter sido questionado se a lista tinha levado o caso para o TUI.

A “Nova Ideais” tinha apresentado um protesto para mudar a ordem dos candidatos, no dia 24 de Julho, e colocar o macaense José Pedro Sales no segundo lugar da lista, por troca com Hong Hok Sam, que assim descia a terceiro. Porém na passada quinta-feira a CAEAL revelou não ter aceite a queixa.

“Após a data de apresentação das listas, se houve deficiências ou faltas de informação, estas podem ser colmatadas a pedido da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, mas depois do prazo já não se pode fazer qualquer alteração, nem solicitar a troca da ordem dos candidatos”, explicou, na altura, o presidente da CAEAL, Tong Hio Fong.

“Debatemos essa reclamação para ver se havia algum fundamento, e a CAEAL concluiu que a reclamação não tem qualquer fundamento legal”, defendeu.

Com esta decisão da “Nova Ideais”, as listas para o sufrágio directo que foram afixadas na quinta-feira na sede da CAEAL, no Edifício da Administração Pública, passam a oficiais. Salvo alguma desistência, concorrem por sufrágio directo um total de 25 listas com 192 candidatos.

No decorrer desta semana os representantes das listas e o Comissariado Contra a Corrupção vão assim ter um encontro, promovido pela CAEAL, para darem indicações sobre a campanha. A partir de agora, começa igualmente o período no qual não é permitido realizar actividades de pré-campanha, que promovam os candidatos ou os nomes das listas.

J.S.F.