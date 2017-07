Campeonato Chinês de GT com homenagem a André Couto

“Recupera brevemente, André Couto #23”. Foi esta a mensagem colocada em grande destaque no pódio do Circuito Internacional de Zhuhai, pelos organizadores do Campeonato Chinês de GT, que prestou homenagem ao piloto de Macau.

André Couto encontra-se actualmente a recuperar no hospital, depois de um acidente grave que aconteceu no início do mês, também no Circuito Internacional de Zhuhai. O piloto de 40 anos saiu de pista numa altura em que tinha começado a chover e teve um choque frontal, quando seguia a mais de 160 Km/h. Como consequência o condutor do Nissan Nismo GT-R facturou a vértebra L1 e tem pela frente uma recuperação de vários meses.

Em relação à vertente competitiva do Campeonato Chinês de GT, a prova de domingo na categoria GT3 foi conquistada pela dupla Martin Rump/Wang Liang, em Audi R8 LMS.