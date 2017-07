Sound and Image Challenge recebeu 4409 submissões de curtas-metragens

O número de candidaturas para a edição deste ano da competição Sound and Image Challenge chegou aos 4409. Lúcia Lemos, responsável pela programação do evento, sublinhou que a organização alargou as plataformas de submissão das curtas-metragens para alcançar mais países.

Joana Figueira

A competição internacional de curtas-metragens Sound and Image Challenge recebeu um total de 4409 submissões relativamente à edição que se realiza em Dezembro próximo, ultrapassando as 1659 registadas no ano passado. Lúcia Lemos, coordenadora da Creative Macau, entidade que impulsiona o evento, explicou que o aumento se ficou a dever, sobretudo, ao crescimento do número de plataformas de candidatura disponibilizadas este ano, que conseguem assim atingir um maior número de países. As curtas nas categorias de ficção, animação e documentário estão em fase de pré-selecção.

Às três plataformas que existiam nas edições anteriores, a organização somou duas, “pela simples razão de que a variedade e a qualidade são diferentes e isso é importante para nós. Se não o fizéssemos, pode começar a cingir-se a apenas um tipo de filmes”, disse Lúcia Lemos ao PONTO FINAL, notando que, assim, são apresentados filmes mais diversificados em termos de conteúdo e técnicas no concurso “Shorts”.

A lista de finalistas, este ano, é “muito mais livre”, sem qualquer número limite de projectos pré-seleccionados: “Tudo depende de como é que o júri atribui a pontuação; não é a organização que escolhe, o júri é o profissional de cinema”, apontou a responsável pela programação do evento. O painel de jurados é composto por seis jovens profissionais de realização e produção fílmica provenientes da Bélgica, de Espanha, da Alemanha e de Macau, e vencedores do festival de 2015 e 2016. A lista será divulgada em Setembro.

O Sound and Image Challenge vai decorrer ao longo de seis dias consecutivos, de 5 a 10 de Dezembro, no Teatro Dom Pedro V e num segundo local, ainda por confirmar pela organização: “Apresentamos ficções, animações e documentários finalistas ao espectador jovem e menos jovem, apreciadores de temáticas como o romance, comédia, crime, horror, ficção científica, direitos humanos, sobrenatural, aspectos familiares, mudanças sociais, ambientais e climáticas”, revele um comunicado da Creative Macau.

O leque de participantes abrange os realizadores independentes e estudantes de escolas de cinema que apresentam as suas primeiras curtas, e realizadores vencedores ou nomeados para outros festivais internacionais. A organização destaca “a variedade de géneros”, no seguimento da mesma lógica dos anos anteriores.

Quanto à competição internacional de vídeos musicais – “Volume” – o período de submissões decorre até ao dia 20 de Agosto, sendo que a selecção inclui apenas vídeo-clipes que incorporem uma composição musical de uma banda de Macau.