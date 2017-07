Song Pek Kei quer ver revisto o modelo de atribuição de licenças de táxi  

Song Pek Kei quer ver revisto o regulamento de acesso às licenças de táxi, procedimento que qualificou de “fenómeno caótico”. A deputada, eleita por sufrágio directo, critica o método por ser demasiado caro, com valores que ascendem ao milhão de patacas, noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. De acordo com a deputada, a necessidade em reaver o dinheiro investido pode levar a que sejam cometidas irregularidades.

“O único caminho é a alteração da lei. O Governo já tinha falado disso mas até ao momento nada foi feito” criticou Song Pek Kei citada pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau: “O Governo deve pôr em acção as suas palavras, alterando a legislação para elevar a qualidade dos serviços, tirar a imagem negativa do coração dos visitantes e cidadãos e permitir um futuro melhor no sector”, considerou a deputada.

A questão da revisão do acesso às licenças de táxi foi levantada por Song Pek Kei no período que antecedeu a ordem do dia na sessão plenária da Assembleia Legislativa de ontem.