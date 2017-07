Pequim repreende Botswana por receber Dalai-Lama

O Governo Central repreendeu na quarta-feira o Botswana, que planeia receber no próximo mês o exilado líder tibetano Tenzin Gyatso, 14.º Dalai-Lama, exortando o pequeno país africano a respeitar os “interesses fundamentais” da China.

O Dalai-Lama deve participar numa conferência em Gaborone, entre 17 e 19 de Agosto.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lu Kang pediu ao Botswana que “respeite” a soberania e integridade territorial da República Popular da China e “tome a decisão certa” sobre a visita do 14.º Dalai-Lama.

“A República Popular da China não interfere nos assuntos internos de outros países, mas não irá tolerar que um terceiro país afecte os interesses fundamentais da China”, disse Lu, em conferência de imprensa.

Este mês, o Governo do Botsuana disse que o Presidente do país, Ian Khama, vai reunir-se com Tenzin Gyatso, quando este visitar o país, mas o ministro das Relações Exteriores do Botswana, Pelonomi Venson-Moitoi, não mencionou esta reunião quando na terça-feira referiu a “visita privada” do Dalai-Lama ao país.

No entanto, o responsável assegurou que Khama “irá demonstrar cortesia” para com o líder religioso e tratá-lo como “um dignitário estrangeiro” durante a visita.

A República Popular da China é um importante parceiro de Botswana, onde financiou a construção de fábricas de carvão, estradas, escolas e pontes.

O Governo chinês considera o líder espiritual dos tibetanos “um separatista” e condena os governos estrangeiros que o recebem. O Dalai-Lama diz querer mais autonomia para o Tibete e sustenta que a independência da região

