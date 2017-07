  Novo Macau quer que Comissões da AL trabalhem de forma mais aberta e transparente

A Associação Novo Macau quer que os encontros das Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa decorram de portas abertas, permitindo o acompanhamento dos trabalhos quer por parte do público, quer por parte da comunicação social. A sugestão foi ontem feita por dirigentes do organismo no exterior do hemiciclo. O vice-presidente da maior plataforma pró-democracia do território, Sulu Sou, entregou um documento aos deputados em que é requisitada “uma discussão imediata” no sentido de permitir que as Comissões funcionem de forma mais aberta e transparente, de acordo com uma notícia avançada pela Rádio Macau.

