O deputado António Ng Kuok Cheong está preocupado que os aterros fiquem nas mãos dos “aristocratas”: Como na eleição do Chefe do Executivo participa apenas um pequeno grupo de pessoas em conluio, a população teme que sejam os “aristocratas” a ficar com parte dos terrenos”, afirmou.

O pró-democrata citou igualmente Xi Jinping na Assembleia Legislativa para chamar à responsabilidade os governantes: “É feio os dirigentes fugirem às suas responsabilidades”, frisou.