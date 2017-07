Melco com lucros a crescer, MGM regista quebras no grupo

Os lucros da Melco Resorts, controlada por Lawrence Ho, registaram um aumento de 18,5 por cento para os 36,5 milhões de dólares norte-americanos durante o segundo trimestre, revelou ontem a empresa em comunicado. No período homólogo do ano passado a companhia responsável pelo City of Dreams e Studio City tinha gerado resultados de 30,8 milhões de dólares americanos.

“Macau continua a registar uma trajectória de crescimento muito grande, com todos os segmentos do jogo a mostrarem um aumento impressionante face ao período homólogo, que é motivado pela demografia dos turistas, melhorias no sentimento dos jogadores, assim como pela expansão dos elementos não-jogo”, afirmou, em comunicado, o director executivo da empresa, Lawrence Ho.

Assim, as receitas líquidas no segundo trimestre de 2017 foram de 1,30 mil milhões de dólares, um aumento de 21 por cento em relação ao segundo trimestre de 2016, quando tinha sido registado um montante de 1,07 mil milhões de dólares americanos.

No mesmo documento, consta que a empresa espera que o Morpheus, quinta torre do casino City of Dreams, comece a operar na primeira metade de 2018, mas não é feita qualquer menção à suspensão das obras, depois de um acidente de trabalho ter provocado uma vítima mortal.

Também a MGM Resorts, empresa que controla a MGM China, apresentou os resultados, com uma quebra nos lucros no segundo trimestre de 55,6 por cento. Assim a operadora apresentou um ganho de 210,6 milhões de dólares americanos, quando no período homólogo tinha tido de 474,4 milhões de lucros.

“Em Macau, estamos muito entusiasmados com as hipóteses de trazer para o mercado entretenimento de classe mundial e diversificado com a abertura do MGM Cotai, no quarto trimestre do ano”, afirmou James Murren, chefe-executivo da MGM Resorts, sobre o território.