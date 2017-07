Lucros das Sands China sobem 37,6 por cento no segundo trimestre

Macau e Singapura ajudaram os resultados do grupo Las Vegas Sands a crescer 61,9 por cento. Na apresentação dos resultados, Sheldon Adelson promete que a empresa que lidera vai continuar a investir de forma agressiva em Macau.

Os lucros da representação em território chinês da Las Vegas Sands, a Sands China, registaram um aumento de 37,6 por cento durante o segundo trimestre, chegando aos 326 milhões de dólares norte-americanos, quando no período homólogo do ano passado se tinham ficado pelos 237 milhões. Os resultado foram anunciados ontem pela empresa-mãe da operadora do território.

No mesmo período, as receitas da Sands China cresceram 23 por cento para os 1,82 mil milhões de dólares norte-americanos, em comparação com a marca de 1,48 mil milhões relativa ao período homólogo do ano passado.

No que diz respeito a Macau, a empresa controlada por Sheldon Adelson afirma ter registado um crescimento de quase 40 por cento, ao nível das receitas geradas pelo segmento mais alto do mercado de massas, conhecido como premium. O restante mercado de massas teve um crescimento mais lento, na ordem dos 22,5 por cento: “O mercado de Macau está em crescimento, e a margem de crescimento está a aumentar há quatro trimestres consecutivos. Ao mesmo tempo, a nova oferta que surgiu no Cotai desde 2015, que representa mais de 8 mil quartos e um investimento de 13 mil milhões de dólares americanos, tem sido absorvida com sucesso pelo mercado”, afirmou Sheldon Adelson, presidente da Las Vega Sands.

O multimilionário explicou também, durante a apresentação dos resultados, que actualmente o hotel Venetian está a operar com menos 500 quartos, que estão a ser renovados: “Vamos investir de forma agressiva em Macau”, afirmou o Sheldon.

Ao nível do grupo Las Vegas Sands os resultados foram ainda melhores, com os lucros a crescerem 61,9 por cento para os 638 milhões de dólares americanos, quando no período homólogo tinham sido de 394 milhões.

A margem de crescimento é explicada com os resultados financeiros em Macau, mas também na cidade-estado de Singapura: “Estamos muito satisfeitos por apresentar resultados financeiros muito fortes neste trimestre, impulsionados por outro crescimento trimestral acelerado em Macau e um novo recorde em Singapura”, disse o fundador da Sands. “Os benefícios da nossa estratégia, que passa por um modelo de empreendimentos integrados, continuam a ser evidentes nos nossos resultados financeiros”, acrescentou.

Por sua vez, o analista Carlo Santarelli, do banco de investimento Deutsche Bank, considerou que os resultados registados em Macau ficaram “dentro das expectativas”: “Os resultados da Las Vegas Sands ficaram dentro das expectativas em Macau, enquanto que em Las Vegas desiludiram e em Singapura foram impressionantes”, apontou, num relatório emitido após o anúncio dos resultados.