Inundações na Índia já mataram 126 pessoas

Pelo menos 126 pessoas morreram devido às inundações no estado de Gujarat, oeste da Índia, após terem sido confirmados mais 36 óbitos nas últimas 24 horas, referiu ontem uma fonte oficial.

A forte precipitação que permanece na região forçou à retirada de oito mil pessoas, de acordo com um responsável do Centro de Operações de Emergência do estado de Gujarat (SEOC na sigla em inglês), citado pela agência noticiosa Efe.

O mesmo responsável, que pediu o anonimato, referiu-se a 126 mortos em consequência das inundações, incluindo diversas vítimas por afogamento ou electrocutados, durante as últimas seis semanas.

O responsável pela organização dos serviços de socorro de Gujarat, A. J. Shah, disse na quarta-feira à Efe que 85 por cento da população do Estado, com mais de 60 milhões de habitantes, foi atingida pelas inundações e “não pode deslocar-se” das zonas em que se encontram.