Um idoso de 71 anos foi ontem internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar Conde São Januário, devido a um caso grave de gripe. De acordo com um comunicado dos Serviços de Saúde, o homem encontrava-se ontem ligado a um ventilador mecânico.

Os Serviços de Saúde informaram igualmente que houve uma redução no número de pacientes adultos com gripe, que a 27 de Julho eram 44, em comparação com o pico da gripe, atingido a 16 de Julho, quando 68 pessoas receberam tratamento.