Grupo Luso Pirotecnia é o representante português no Festival de Fogo-de-Artifício

O Grupo Luso Pirotecnia vai representar Portugal na 29.a edição do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau. O certame apresenta este ano quatro companhias estreantes, oriundas da Austrália, da França, das Filipinas e da República Popular da China, foi ontem anunciado.

A edição deste ano vai decorrer a 2, a 9, a 16 e a 23 de Setembro e a 1 de Outubro, Dia Nacional da China.

O concurso conta com a participação de dez países: Austrália, Áustria, Inglaterra, França, Japão, Filipinas, Alemanha, Itália, Portugal e China, disse a directora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, citada num comunicado enviado às redacções.

A companhia portuguesa já participou no concurso em 2007 e em espectáculos na Região Administrativa Especial em 2008 e 2009.

Em paralelo, vai realizar-se um Arraial do Fogo-de-Artifício, com espectáculos, gastronomia e jogos.

Organizado desde 1989, este concurso é actualmente “um evento importante” do território e “um palco para as companhias pirotécnicas de topo de várias partes do mundo para mostrarem o seu potencial”, afirmou.

A vencedora da edição do ano passado foi a empresa de Taiwan Yung-feng Firecrackers & Fireworks.