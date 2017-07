Gabinete de Ligação quer associação a seguir exemplos de China e de Portugal

A Sociedade de Oceanografia e Hidráulica de Macau (MSOH) foi encorajada ontem pelo director do Gabinete de Ligação, Yao Jian, a aprender com os exemplos dos projectos no domínio da hidráulica e dos oceanos em Portugal e na China Continental. O objectivo é preparar a sociedade para aplicar estes conhecimentos em Macau em caso de desafios semelhantes. A opinião foi deixada numa reunião entre a MSHO com Yao Jian e o chefe do Departamento Económico do Gabinete de Ligação, Liu Bin.

O director elogiou o esforço do projecto da MSOH, sublinhando tratar-se de uma “plataforma para o intercâmbio académico e prático ao nível de engenharia, bem como uma ponte de ligação com os Países de Língua Portuguesa”.

A MSOH, que se fez representar pelo presidente Ao Peng Kong, o vice-presidente Wang Wei e o director Shen Qiang, abordou ainda durante o encontro “a investigação feita em assuntos como exploração dos 85 quilómetros quadrados de águias territoriais de Macau, a Grande Baía de Cantão-Macau-Hong Kong, e a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’”.

Por sua vez, Ao Peng Kong expressou o desejo de ver a Sociedade de Oceanografia e Hidráulica de Macau a “contribuir para o desenvolvimento futuro da economia marítima de Macau”, contando para isso também com o auxílio de especialistas de Hong Kong e Taiwan.