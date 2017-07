A Fundação Macau abriu um concurso de recolha de candidaturas para financiar até 16 espectáculos aos longo do próximo ano, nas áreas da dança, do teatro, da música, da ópera ou num programa artístico de variedades. Os espectáculos vão ser apresentados no âmbito da iniciativa “Espectáculos da Fundação Macau para os Cidadãos”.

As candidaturas tem de ser entregues presencialmente entre 22 e 29 de Agosto, na Fundação Macau.