Exposição de pintura a óleo é inaugurada na Terça-feira, na Galeria Junto ao Lago

Na próxima Terça-feira, Yang Yang, Lao I Wo e Sunny Sit apresentam a “Exposição Colectiva de Três Amigos”, uma mostra que reúne 20 pinturas a óleo que dão expressão à ligação entre pessoas, ambientes e espaços exteriores. A cerimónia de inauguração está agendada para 18h30 , na Galeria Junto ao Lago no Anim’Arte Nam Van.

Os três artistas são mestrandos do Departamento de Pintura a Óleo da Academia de Belas-Artes de Guangzhou, “possuindo cada um a sua própria ‘linguagem pictórica’, advogando a diversidade de expressões e técnicas de pintura, continuando a procurar a inovação”, escreve o Instituto Cultural (IC) em comunicado.

A par da “Exposição Colectiva de Três Amigos”, Choi Sou Hong apresenta uma exposição individual com 20 aguarelas, a “Exposição Individual de Choi Sou Hong. O artista local dedica-se à pintura desde criança, tendo suspendido o seu trabalho em 2014 para estudar pintura e desenvolver as suas capacidades artísticas com, Ma Baiqi, mestre de pintura da República Popular da China com estúdio instalado em Xangai.

As duas exposições estarão patentes, respectivamente, até ao dia 20 de Setembro e ao dia 31 de Agosto, estando abertas diariamente das 11h às 22h. A entrada é livre e os visitantes poderão adquirir as obras dos artistas. As mostras são co-organizadas pelo Instituto Cultural e pela Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau.