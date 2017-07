Economia de Macau cresce a ritmo esperado diz Autoridade Monetária

A economia da RAEM vai continuar a crescer ao ritmo esperado, garante a Autoridade Monetária de Macau no último relatório semestral divulgado pelo organismo, no qual sublinha que a economia local tem vindo a crescer desde o terceiro trimestre de 2016. A notícia foi avançada pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau que refere que este ano o crescimento se deverá situar nos 2,8 por cento e em 1,7 por cento no próximo ano, segundo dados do Fundo Monetário Internacional.

No entanto, o organismo alerta que o crescimento a médio prazo deve ser suportado por projectos de infra-estruturas tais como o novo terminal marítimo de passageiros e a ponte Macau-Zhuhai-Hong Kong. Segundo a Autoridade Monetária de Macau, a procura doméstica vai manter-se fraca, tendência que se prevê ser invertida no próximo ano com o aumento do consumo privado. No que diz respeito à inflação, o relatório prevê que estes valores se mantenham baixos e as condições ao nível do emprego estáveis.