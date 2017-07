CAEAL recusou protesto de lista Nova Ideais para mudar ordem dos candidatos

A lista “Nova Ideais” apresentou uma reclamação perante a Comissão Eleitoral porque queria colocar José Pedro Sales em segundo lugar na candidatura, por troca com Hong Hok Sam, mas viu a reclamação ser rejeitada. A CAEAL explicou que já tinha passado o prazo para a apresentação de candidaturas.

A “Nova Ideais” tinha apresentado um protesto para mudar a ordem dos candidatos e colocar o macaense José Pedro Sales no segundo lugar da lista, por troca com Hong Hok Sam, que assim descia a terceiro, mas a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) rejeitou a reclamação. As razões para esta tomada de posição foram explicadas, ontem, pelo presidente da CAEAL, Tong Hio Fong, após uma reunião para debater o assunto.

“Debatemos essa reclamação para ver se havia algum fundamento, e a CAEAL concluiu que a reclamação não tem qualquer fundamento legal. De acordo com a Lei Eleitoral, na data em que apresentaram a reclamação, os mandatários já não podiam apresentar novas informações”, disse o presidente da CAEAL. “Após a data de apresentação das listas, se houve deficiências ou faltas de informação, estas podem ser colmatadas a pedido da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, mas depois do prazo já não se pode fazer qualquer alteração, nem solicitar a troca da ordem dos candidatos”, acrescentou.

A lista “Nova Ideais” tem o dia de hoje para decidir se vai fazer queixa desta decisão ao Tribunal de Última Instância. Caso siga por esta via, o TUI tem, depois, um dia para se pronunciar sobre o assunto.

O PONTO FINAL entrou em contacto com o mandatário e candidato número um da lista em causa para saber se tencionava levar o diferendo ao Tribunal de Última Instância, mas até ao fecho da presente edição do jornal, não foi possível obter qualquer reacção por parte de Carl Ching.

Também a lista “Linha de Frente dos Trabalhadores de Casinos”, liderada por Cloee Chao Sao Fong, sofreu alterações, uma vez que a candidata número três, Leong Lai Ha, pediu para desistir.

Por esta razão, mantem-se um total de 25 listas a concorrerem pelo sufrágio directo e 192 candidatos. As listas que estão afixadas na sede da comissão, podem passar mesmo a oficiais hoje, se não houver reclamação da “Nova Ideias”.

Tong Hio Fong abordou igualmente o período em que é proibido conduzir actividades de campanha eleitoral, que entra em vigor a partir do momento em que as listas se tornem definitivas e se prolonga até ao início da campanha, que está agendado para 2 de Setembro: “Nesta altura podem ver cartazes e posters na Internet [relacionados com as listas], mas na próxima semana exigimos a todos os mandatários para retirarem toda a publicidade”, afirmou.

De acordo com o presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, na próxima semana haverá mais uma reunião para dar mais indicações à lista sobre as proibições, sendo certo que as acções de balanço feitas normalmente pelos deputados no final da legislatura não vão ser afectadas.