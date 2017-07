Momentos icónicos da história do cinema estão agora eternizados na exposição “11 Millions Reasons” (11 Milhões de Razões). A mostra foi inaugurada na passada quarta-feira e estará patente até ao próximo dia 31 de Agosto na galeria de exposições das Casas-museu da Taipa. A exposição reúne um conjunto de duas dezenas de imagens do fotógrafo Sean Goldthorpe, numa iniciativa do British Council em parceria com a Associação Cultural da Vila da Taipa.

