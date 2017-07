Wynn Palace faz lucros da operadora disparar mais de 50 por cento

Os lucros da operadora Wynn Macau aumentaram cerca de 37,5 milhões de dólares americanos no segundo trimestre deste ano e a empresa justifica os ganhos com o novo casino no Cotai. Steve Wynn promete mais ganhos assim que as obras no Cotai acabarem.

Os lucros da operadora de jogo Wynn Macau cresceram 37,5 milhões de dólares norte-americanos durante o segundo trimestre do corrente ano, em comparação com o período homólogo do ano passado. Este é um crescimento de 57,5 por cento, que a operadora explicou principalmente com a abertura do casino Wynn Palace, no Cotai.

Os resultados da operadora norte-americana foram anunciados ontem, tendo os lucros no segundo trimestre sido, em Macau, de 102,6 milhões de dólares americanos, em comparação com os 65,1 milhões registados no período homólogo.

No que diz respeito aos resultados do grupo Wynn Resorts, incluindo as operações nos Estados Unidos, os proveitos foram de 74,9 milhões de dólares americanos, o que significa um aumento de 6,4 por cento – ou de 4,5 milhões – face ao período homólogo de 2016. Nessa altura os lucros tinham sido de 70,4 milhões.

Apesar do crescimento, o multimilionário disse na apresentação dos resultados que há perspectivas da operadora fazer melhor. Em causa está a localização do Wynn Palace, nesta altura rodeado por construções como o metro ligeiro, o casino MGM Cotai ou o Grand Lisboa Palace: “O nosso segmento de massas está a ser afectado pela nossa vizinhança. Estamos literalmente rodeados nos quatro lados do nosso casinos por áreas em construção, que quando concluídas vão fazer com que o número de jogadores de massas aumento”, afirmou, ontem, Steve Wynn.

Nesse sentido, Wynn revelou que a operadora está a tentar obter autorização do Executivo para utilizar as escadas rolantes instaladas na área. O facto de precisar de autorização do Governo prende-se com o facto de parte dessas escadas rolantes estarem ligadas a uma das estações do futuros sistema de metro ligeiro de Macau: “Sem essas ligações, as pessoas correm virtualmente perigo de vida quando atravessam a estrada para ir para junto das nossas gôndolas ou entradas do casino”, acrescentou sobre a situação.

Quinze apostadores, quatro dias e 12 milhões

Outro dos dados revelados, ontem, pelo milionário prende-se com o facto de entre 10 e 15 jogadores internacionais terem gerado ganhos de 12 milhões de dólares americanos à operadora, em apenas quatro dias no casino Wynn Palace.

“Nos últimos quatro dias… sexta-feira, sábado, domingo… nesse casino [Wynn Palace], apenas 10 a 15 jogadores internacionais contribuíram com 12 milhões de dólares num mês considerado baixo”, salientou o milionário.

Ao mesmo tempo, Steve Wynn fez igualmente um ponto da situação do desenvolvimento da strip do Cotai, dizendo que espera que o projecto da rival MGM Cotai comece a operar, mesmo que de forma parcial, no Outono. Por outro lado, o magnata norte-americano confirmou que as obras no terreno da Sociedade de Jogos de Macau ainda se encontram paradas.