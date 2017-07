Wi-Fi Guide já está disponível na Vila da Taipa

Os moradores e visitantes da ilha da Taipa já têm à sua disposição a rede Wi-Fi Guide gratuita. A conclusão da primeira fase do projecto foi anunciada ontem pela Associação Internacional de Desenvolvimento de Indústria Tecnológica de Macau (AIDIT), responsável pela instalação da iniciativa Wi-Fi Guide@Taipa em pontos estratégicos da localidade.

Com a entrada em funcionamento do novo serviço, os usuários precisam apenas de fazer uma pesquisa por “WIFIGUIDE” nos seus telemóveis e aceder à rede disponibilizada pelo projecto: “Turistas e locais podem procurar recomendações das melhor comida que pode ser encontrada nas imediações, sem terem de se preocupar com custos adicionais ou planos de ‘roaming’”, escreve a AIDIT numa nota de imprensa.

A Vila da Taipa é o terceiro local do território em que o serviço é disponibilizado, depois do projecto ter sido testado no Istmo de Ferreira do Amaral e na zona das Ruínas de São Paulo e da Rua Pedro Nolasco da Silva. “Já foram registados mais de 3,4 milhões de ‘logins’ desde o lançamento do projecto”, garante a associação.

A implementação do equipamento insere-se no projecto “YPORTAL” da AIDIT, que entra agora na sua terceira fase. Segue-se a implementação da “All-in-one Macao Visitor Guide”, que disponibilizará a cobertura de todos as plataformas digitais de redes sociais, permitindo aos visitantes obter informações turísticas sobre os monumentos que integram a lista do património mundial, os pontos culturais, a gastronomia local ou eventos internacionais.

“De forma a contribuir para o conceito de ‘Cidade Inteligente’, vamos precisar dos esforços de diferentes sectores da sociedade. A AIDIT pretende encontrar oportunidades de colaboração com comerciantes, pequenas e médias empresas e jovens empreendedores através do Wifi-Guide”, sublinhou a associação em comunicado.