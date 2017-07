Timor-Leste: Lu-olo recebe líderes dos partidos mais votados

A confiança é o sentimento dominante em Timor-Leste, no rescaldo das eleições legislativas do sábado passado. Ontem, o presidente da República de Timor-Leste recebeu os líderes dos partidos mais votados no escrutínio do último fim-de-semana. Mari Alkatiri quer o apoio do CNRT para um governo liderado pela Fretilin. Taur Matan Ruak está preparado para fazer oposição ao Executivo.

O Presidente da República timorense recebeu esta quarta-feira líderes dos três partidos mais votados nas eleições de sábado passado, numa ronda de contactos que antecede reuniões formais de constituição de Governo, previstas para a próxima semana.

Os encontros, que decorreram no Palácio Presidencial e que devem ser seguidos de reuniões idênticas com pelo menos duas outras forças políticas na quinta-feira, são o primeiro passo para a criação de um clima de “diálogo” pós-eleitoral.

Com uma vitória por uma margem de apenas mil votos, a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) deverá ser a primeira convidada a formar Governo, tendo o secretário-geral do partido reiterado ontem o seu empenho no diálogo com outros partidos.

Depois do encontro com o Presidente, Francisco Guterres Lu-Olo, o líder da Fretilin, Mari Alkatiri, mostrou-se confiante de que o próximo Governo será liderado pelo seu partido, que terá 23 deputados, com o apoio do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão – 22 lugares – e aberto a pessoas válidas “dentro e fora” das lides partidárias.

“Eu nunca tive dúvidas a esse respeito. Acho que é isso mesmo que vai acontecer”, disse Mari Alkatiri, questionado pela Lusa sobre se considera viável um Governo com o CNRT ou o apoio do partido (ver texto neste jornal).

Do lado do CNRT, em lugar do líder, Xanana Gusmão – que desde as eleições não falou ainda com a comunicação social – surgiu na reunião com o Presidente o secretário-geral do partido, Francisco Kalbuadi, que disse aos jornalistas que o eleitorado timorense deixou uma mensagem clara de que os líderes do país têm que “trabalhar juntos”.

Apesar disso, Kalbuadi remeteu uma decisão sobre a posição do partido no que toca à formação de Governo para uma conferência nacional que se realiza no sábado: “Isto não tem nada de derrota, porque foi uma mensagem muito clara. A mensagem do povo demonstra que temos que trabalhar juntos num ambiente de paz e confiança”, afirmou à saída do encontro com Francisco Guterres Lu-Olo no Palácio Presidencial.

“Não foi uma reunião para formação de Governo, mas para ajudar a criar um ambiente de paz e de confiança entre todos os líderes políticos. Foi uma boa oportunidade e uma honra para o CNRT”, explicou.

Ontem ainda, Lu-Olo recebeu o seu antecessor no cargo, Taur Matan Ruak, que levou o estreante Partido de Libertação Popular (PLP) ao terceiro lugar nas eleições, o que lhe garante oito lugares no parlamento de 65.

Depois da reunião com Lu-Olo, o líder do PLP confirmou aos jornalistas que não vai ser deputado – para trabalhar pelo partido e “ser voz para aqueles sem voz no país” – e que, “como partido pequeno, [o PLP] está mais vocacionado para a oposição”.

Durante o dia de hoje, Lu-Olo deverá reunir-se com a liderança das restantes duas forças com assento parlamentar, o Partido Democrático (PD) e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO).

Desde terça-feira, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) está a realizar a tabulação nacional dos votos, processo que inclui tomada de decisão sobre os cerca de 200 votos reclamados durante a contagem.

Os resultados terão ainda que ser certificados pelo Tribunal de Recurso e, só depois disso, na próxima semana, deverão decorrer as reuniões de formação de Governo.