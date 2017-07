Taur Matan Ruak não vai assumir cargo de deputado

Taur Matan Ruak, presidente do Partido Libertação Popular (PLP), terceira força mais votada nas legislativas timorenses do passado sábado, anunciou na quarta-feira que não será deputado no Parlamento Nacional onde o seu partido quer ser oposição.

“Vou deixar para os jovens. Vou estar mais a preparar o meu partido, a trabalhar no meu partido. Os jovens (podem ter voz) muito mais que eu. Vou trabalhar para o meu partido, o PLP e vou continuar a ser uma voz para aqueles sem voz no país”, disse ontem o antigo presidente da República, depois de um encontro com o chefe de Estado timorense, Francisco Guterres Lu-Olo.

Matan Ruak, que se reuniu com o seu sucessor no cargo de Presidente da República durante cerca de 40 minutos, confirmou que o PLP “como partido pequeno, está mais vocacionado para a oposição”.

Questionado pela Lusa sobre se aceitaria um convite para integrar um Governo de inclusão, Matan Ruak disse que, “preferencialmente” prefere “manter-se na oposição”, com os oito deputados do PLP estarão no Parlamento Nacional comprometidos a fazer uma oposição “mais educada, mais racional, mais construtiva”.

Ruak mostrou-se satisfeito pelos resultados conseguidos pelo Partido Libertação Popular nas legislativas de sábado, especialmente porque “havia quem dissesse que não se ultrapassaria a barreira dos 4 por cento” dos votos válidos, necessária para chegar ao parlamento.

“O facto de termos conseguido oito cadeiras já é bom. Naturalmente são os primeiros passos para preparar-nos para a batalha de 2022”, explicou.