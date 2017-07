Sri Lanka facilita deslocações a titulares do passaporte da RAEM

As autoridades do Sri Lanka concederam aos titulares de passaporte da RAEM a possibilidade de solicitação prévia de autorização de viagem electrónica para entrar no país durante um período máximo de 30 dias. É ainda possível obter visto à chegada ao Aeroporto Internacional de Bandaranaike, em Colombo, capital do Sri Lanka, ou no Aeroporto Internacional Mattala Rajapaksa, em Hambantota. Para a entrada na República do Tajiquistão pode ser solicitado um visto electrónico que permite a permanência no país por um período máximo de 45 dias.

