SJM prevê atraso de cinco semanas na abertura do Grand Lisboa Palace

A suspensão das obras do hotel Grand Lisboa Palace vai atrasar em cinco semanas a abertura do projecto, segundo o director executivo da SJM Holdings, Ambrose So. O atraso pode, no entanto, vir a ser maior, visto que as obras ainda estão suspensas.

“Estamos a pedir para recomeçar as obras no hotel Grand Lisboa Palace, mas estamos à espera de uma resposta da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais. Esperamos poder continuar com as obras brevemente. Hoje [ontem] estamos a esperar um atraso no projecto de cinco semanas”, disse Ambrose So, à margem da abertura do Hotel Roosevelt.

Antes da suspensão dos trabalho, a operadora apontava para que o hotel abrisse as portas na segunda metade do próximo ano. As obras estão suspensas desde 18 de Junho, quando um trabalhador morreu na sequência de uma queda.