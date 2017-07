Segundo caso de sarampo identificado. Serviços de Saúde apostam na prevenção

A Direcção dos Serviços de Saúde decidiu adoptar medidas temporárias de imunização de crianças de tenra idade, depois de um segundo bebé ter sido diagnosticado com sarampo.

Na terça-feira, o organismo liderado por Lei Chin Ion enviou um comunicado à imprensa a dar conta de que uma bebé de onze meses tinha contraído a doença, depois de ter sido infectada por um familiar que nunca chegou a ser imunizado contra a patologia. Ontem, numa outra nota de imprensa, os Serviços de Saúde deram conta de um segundo caso, sem no entanto adiantarem muita informação. O organismo assegura apenas que um dos bebés infectados “está recuperado e teve alta hospitalar” e que o outro “não apresenta febre, sendo o seu estado de saúde estável”.

Cientes de que os bebés com idades compreendidas entre os 9 e os 12 meses de idade não têm o sistema imunitário suficientemente fortalecido para combater a doença, os Serviços de Saúde lançaram ontem uma campanha extraordinária de vacinação destinada a bebés que ainda não receberam a primeira dose da MMR, uma vacina que é também conhecida pela designação de tríplice viral por oferecer protecção contra o sarampo, a rubéola e a papeira.

No comunicado ontem enviado às redacções, a Direcção dos Serviços de Saúde lembra que, ao abrigo do Plano de Vacinação actualmente em vigor no território, a primeira dose da vacina MMR é ministrada aos doze meses e a segunda meio ano depois. O organismo explica ainda que as duas infecções por sarampo agora diagnosticadas envolvem bebés que “não foram vacinados por não terem atingido a idade para a administração da vacina”.

Os Serviços de Saúde clarificam, ainda assim, que a campanha complementar de vacinação ontem lançada não substitui as duas doses previstas no Programa de Vacinação e deixa o alerta: os bebés ainda têm de ser vacinados com as restantes duas doses de MMR.