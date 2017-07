Recolha de propostas para o Festival de Artes termina na segunda-feira

O Instituto Cultural aceita até à próxima segunda-feira, 31 de Julho, a apresentação de projectos de espectáculos para a próxima edição do Festival de Artes de Macau (FAM), certame que decorre em Maio do próximo ano, subordinado ao tema “Origem”.

O Instituto Cultural (IC) convida todos os indivíduos e associações locais registadas a remeter propostas que podem ser originais ou já anteriormente apresentadas. As categorias incluem teatro, dança, espectáculos infantis e outros. O organismo esclarece ainda, em comunicado, que “de modo a reforçar os laços entre o tema desta edição do FAM e Macau, serão prioritariamente levadas em consideração as obras focadas na ligação entre Macau e outros países e regiões da Ásia, teatro interdisciplinar sob as formas multidisciplinares e que rompem a relação entre espectadores e espectáculos, ou obras inspiradas pelo património cultural intangível de Macau ou pelas artes cénicas tradicionais chinesas”.

Os interessados devem entregar o formulário de inscrição e as propostas de espectáculos na Divisão de Actividades das Artes do Espectáculo, no Edifício do Instituto Cultural. As propostas devem conter “o conceito e uma apresentação do conteúdo do espectáculo, uma breve apresentação da equipa, o orçamento, o plano de cenografia e os requisitos de equipamento bem como quaisquer informações adicionais sobre a produção”.