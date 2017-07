Produção de Macau arrecadou prémio de melhor projecto em Feira de Investimento

“My Dreamer Daddy” foi distinguido com o Prémio de Melhor Projecto Cinematográfico na Feira de Investimento na Produção Cinematográfica entre Guangdong-Hong Kong- Macau. O certame decorreu ontem e anteontem no Regency Art Hotel, na Ilha da Taipa. O projecto, com cunho de Macau, obteve o maior número de votos favoráveis atribuídos pelos investidores das três regiões que marcaram presença no evento e que estiveram reunidos com os produtores que submeterem propostas a concurso.

O Prémio de Excelência para Projecto Cinematográfico foi conferido a “Just Run!” e o Prémio de Mérito de Projecto Cinematográfico a “Coarse Tea, Plain Rice”, ambos de Hong Kong. As distinções foram criadas para destacar o potencial dos projectos apreciados pelos investidores.

A Feira de investimento teve lugar entre Terça-feira e ontem no Regency Art Hotel e contou com a presença dos responsáveis pela produção dos 26 projectos cinematográficos que procuravam atrair investimento. No certame marcaram ainda presença sete dezenas de investidores das três regiões. Ao longo dos dois dias, realizaram-se reuniões entre ambas as partes de forma a procurarem combinações de negócios, oportunidades de investimento e o desenvolvimento dos projectos cinematográficos.

O evento, que acontece em Macau desde 2014, tem como objectivos proporcionar uma plataforma de alta qualidade, de facilitação de contactos e estabelecer um canal de investimento tripartido para a indústria cinematográfica, “dar maior ênfase aos filmes de baixo e médio orçamento e formar profissionais cinematográficos, bem como promover o desenvolvimento da indústria de cinema nas três regiões”, escreve o Instituto Cultural em comunicado.