Paradise Entertainment quer assumir o controlo do casino Lan Kwai Fong até ao final do ano  

A empresa Paradise Entertainment espera que o negócio para a compra do hotel casino Lan Kwai Fong fique concluído, e permita ao grupo assumir o controlo do novo investimento até ao fim deste ano. O cenário foi traçado pelo presidente do grupo, Jay Chun.

“De certeza que não vamos usar a empresa listada [Paradise Entertainment] para financiar o negócio [aquisição do Lan Kwai Fong]”, afirmou Chun, ao portal GGRAsia. “Quer isto dizer que não vamos utilizar as acções da empresa para financiar este negócio”, acrescentou, sem dar mais detalhes sobre a aquisição.

No mês passado, a Paradise Entertainment anunciou que tinha assinado um memorando de entendimento para a compra do casino e hotel com a proprietária, a empresa China Star Entertainment, controlada pelo realizador Charles Heung, que no passado foi associado à tríade Sun Yee On. O preço da transacção está avaliado em 2,38 mil milhões de dólares de Hong Kong.

O hotel-casino Lan Kwai Fong tem 209 quartos de hotel, sendo que na área de jogo conta com 84 mesas de jogo e 70 “slot machines”. No entanto a empresa registou perdas no ano passado, o que ajuda a explicar o negócio.

Por outro lado, a Paradise Entertainment já tem experiência no sector do jogo, visto que gere o casino Kam Pek e o casino Waldo. Ao mesmo tempo desenvolve e fornece máquinas electrónicas de jogo. No entanto, a grande diferença é que a empresa de Jay Chun vai passar a gerir a parte da hotelaria, uma área na qual não tem experiência: “É verdade que não temos experiência na hotelaria. Mas acredito que não vai ser um segmento muito complicado de dominar para nós”, disse Jay Chun.

Por outro lado, o presidente da Paradise Entertainment mostra-se aberto a mais negócios que envolvam casinos satélites, ou seja os que operam devido a um acordo para a prestação de serviços com as concessionárias de jogo.