Novo Macau recolheu quatrocentas assinaturas contra alterações ao regulamento da AL

A Associação Novo Macau recolheu mais de quatro centenas de assinaturas contra a proposta de alteração do regimento da Assembleia Legislativa que se propõe proibir os deputados de usarem cartazes e adereços de natureza politica durante as sessões plenárias do organismo, noticiou ontem a Rádio Macau.

Em declarações à emissora pública de radiodifusão, Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau garantiu que há mais de uma dezena de deputados – do quadrante pró-democrático, mas também das facções tradicionais – que se opõem à medida.