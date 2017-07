Licença do novo campus da Universidade de São José deve chegar “ainda antes do fim do mês”  

A Universidade de São José (USJ) espera receber, da parte da Direcção dos Serviços dos Solos e Obras Públicas, “ainda antes do fim deste mês” a licença de utilização do novo campus, localizado na Ilha Verde. A indicação foi dada por Maria Antónia Espadinha, vice-reitora da Universidade de São José, em declarações ao PONTO FINAL: “O campus está terminado, as obras públicas e todas as instâncias devidas fizeram as inspecções. Depois há um tempo que demora para eles emitirem a licença que são uns três meses. Por todas as indicações que temos vai ser dada [a licença]”, adiantou a responsável.

Quanto à data de inauguração das novas instalações, a vice-reitora avançou que já “está pensada” mas não quis revelar “porque ela vai depender da disponibilidade das entidades oficiais para estarem presentes”. No entanto, uma garantia foi dada: “No dia 18 de Setembro as aulas começam lá [no novo campus]”.

No que diz respeito ao Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES), caberá à USJ comunicar oficialmente a transferência de instalações após ter recebido a licença emitida pela DSSOPT: “O GAES sabe [da mudança] mas não oficialmente. Sabe porque tem relações connosco e tem acompanhado muito o processo”, explicou Maria Antónia Espadinha.

O arranque do próximo ano lectivo vai marcar a distribuição dos cursos da instituição por três locais, quando até agora se concentravam na zona do NAPE e no Largo de Santo Agostinho, onde se concentram os estudos religiosos. No edifício central vão manter-se os cursos de ciências do ambiente devido à logística necessária para transferir os laboratórios, alguns cursos da noite “por ser mais central e mais acessível” e também alguns mestrados, incluindo o de “business administration”. Todas as outras valências, incluindo as residências universitárias, vão ser transferidas para a Ilha Verde.

Questionada quanto a uma eventual concentração dos pólos na Ilha Verde, Maria Antónia Espadinha responde que tal está dependente de uma ampliação do campus, “o que é difícil”: “O novo campus tem limites de espaço”, assume a vice-reitora da USJ.

CVN