Leitura da sentença do processo conexo ao de Ho Chio Meng será lida a 15 de Agosto

O desfecho do caso conexo ao do ex-Procurador Ho Chio Meng está agendado para 15 de Agosto, noticiou esta quarta-feira a Rádio Macau. A leitura da sentença será feita cerca de seis meses depois do início do julgamento no Tribunal Judicial de Base.

Entre os arguidos do caso estão a própria mulher de Ho Chio Meng, um irmão e um cunhado do ex-procurador. Em prisão preventiva desde Fevereiro, os empresários Wong Kwok Wai e Mak Im Tai também estão arrolados no processo. Ho Chio Meng foi recentemente condenado a 21 anos de prisão.