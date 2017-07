Faltam 231 quadros qualificados ao sector bancário , indica estudo da MUST

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos encomendou à Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau um estudo sobre a demanda de quadros qualificados no sector financeiro do território. De acordo com os resultados apresentados, verifica-se que existe uma escassez de quadros qualificados no sector bancário de 231 pessoas, com uma expectativa de crescimento de 749 a 1488 trabalhadores nos próximos três a seis anos.

Os postos de caixas, negócios de crédito, atendimento ao cliente e desenvolvimento de sistemas/programas de contabilidade são aqueles em que verifica, de forma contínua, a exigência de um número elevado de quadros. De acordo com as conclusões do estudo, verifica-se ainda uma elevada taxa de crescimento da procura de talentos para posições em bancos privados e electrónicos como consequência da expansão gradual dos negócios.

Já no sector dos seguros, o estudo revelou que o número estimado da escassez de talentos nos próximos três a seis anos é de 67 a 95 pessoas, onde se incluem empregados administrativos, representantes de negócios, supervisores de recursos humanos, entre outros.