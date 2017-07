Exposição de Franquia de Macau atrai cada vez mais entidades dos países lusófonos

A Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau e a Exposição de Franquia de Macau arrancam amanhã. Até domingo, nas instalações do Venetian, mais de meio milhar de expositores de Macau e dos estrangeiro vão dar a conhecer os seus produtos, à procura de oportunidades de negócio.

Joana Figueira

Arrancam na sexta-feira e prolongam-se até domingo, a Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau (GMBPF, na sigla inglesa) e a Exposição de Franquia de Macau (MFE, na sigla inglesa). A nona edição de ambos os certames realiza-se este ano em conjunto, no que constitui uma tentativa do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) de “alargar o número de visitantes profissionais”, a partilha de recursos, a criação de sinergias e o aumento da eficácia das bolsas de contacto. As duas feiras têm como palco o Centro de Convenções e Exposições do Venetian e reúnem no total mais de meio milhar de expositores de Macau e do estrangeiro.

“A Expansão Contínua de Marcas – Novas Oportunidades de Negócio à Vista” é o tema da edição de 2017 da Exposição de Franquia de Macau. O evento conta com mais de 155 expositores em representação de países como a República Popular da China, o Brasil, o Japão, a Malásia, Portugal, Moçambique, o Reino Unido e a Finlândia, que se estreia no evento. Irene Lau, vogal executiva do IPIM, revelou que serão expostas “roupas de moda e temas relacionados com a restauração, vendas a retalho, serviços educativos, lazer e entretenimento, serviços financeiros, agenciamento de marca e serviços de consultoria”.

A responsável do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento destacou o interesse dos países lusófonos, que tem crescido ao longo dos anos. Enquanto que em que 2015 participou uma única empresa do universo da lusofonia, no ano de 2016 estiveram presentes marcas do Brasil, Timor-Leste e Moçambique. Este ano, a Exposição de Franquia de Macau conta com a participação de três empresas brasileiras e seis portuguesas, sendo que Moçambique também se faz representar.

O primeiro dia da Exposição de Franquia de Macau será marcado pelo “Fórum sobre Oportunidades de Negócio em Franquia de Marcas Internacionais”, que terá como enfoque o tema “Big Data: factor crucial de sucesso dos franqueados”. Para além de especialistas na área, foi também convidado a participar Li Ning, um dos ginastas mais populares da República Popular da China e que é actualmente presidente do conselho de administração do grupo Li Ning, especializado em equipamento desportivo. No ano passado, a marca de produtos que comercializa foi considerada uma das 100 melhores no que à venda a retalho online na China diz respeito.

MYANMAR E INDONÉSIA ESTREIAM-SE NA GMBPF

Na nona edição da Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau, encontram-se instalados 345 ‘stands’, sendo 107 pertencentes a expositores de Macau, 194 aos da Província de Guangdong, 30 aos do Myanmar e 14 a empresas e entidades provenientes da Indonésia. As exposições de produtos típicos do Myanmar – artigos de jade, vestuário, peças de artesanato e produtos alimentares – e da Indonésia – produtos alimentares, artigos de consumo diário, artigos de artesanato e jóias – constituem uma estreia na Feira.

O representante do departamento do comércio da província de Guangdong, Huang Yongguang, apontou que, no ano passado, “as trocas comerciais entre Guangdong e Macau ascenderam a 2,06 mil milhões de dólares americanos”. Huang Yongguang avançou ainda que “são 12 o número de novas empresas de Guangdong autorizadas a estabelecer-se no território”.