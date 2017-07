Ella Lei pede melhor acompanhamento de cidadãos infectados com VIH/SIDA

Ella Lei quis saber de que modo tem o Governo apoiado e acompanhado os cidadãos infectados com o VIH, nomeadamente os pacientes que se encontram detidos. A deputada requer ainda a actualização das instruções de protecção, de modo a contemplar todos os trabalhadores. O director dos Serviços de Saúde fala em melhorias no trabalho de prevenção e tratamento da doença, junto de todos os grupos de cidadãos.

A deputada Ella Lei interpelou o Executivo sobre o trabalho efectuado pela Comissão de Luta contra a SIDA no acompanhamento às pessoas infectadas pela doença, nomeadamente no que diz respeito aos pacientes que se encontram detidos no Estabelecimento Prisional de Macau. A deputada quis ainda saber se as actuais instruções de protecção serão actualizadas de modo a abranger todos os trabalhadores, nomeadamente das áreas da saúde e das forças de segurança. O director dos Serviços de Saúde diz que a comissão tem promovido e implementado várias medidas de prevenção e controlo do VIH junto de diferentes grupos de indivíduos.

A deputada sugeriu que a Comissão de Luta contra a SIDA reveja as medidas e serviços implementados de modo a permitir às populações-chave o acesso aos mesmos serviços. Em resposta, Lei Chin Ion refere que “a comissão tem promovido e melhorado várias medidas de prevenção e controlo da SIDA junto de diferentes grupos de indivíduos, desenvolvendo activamente diversos programas e medidas de prevenção e controlo da doença, os quais obtiveram também resultados significativos, como a terapia com metadona, o programa de troca de seringas, entre outros, levando à diminuição gradual do número de casos de infecção pelo VIH por troca de seringas nos últimos dez anos em Macau”.

O director dos Serviços de Saúde refere ainda o apoio concedido pelo Executivo a organizações sem fins lucrativos do território, “na criação de equipas de prestação de serviços extensivos ao exterior, as quais têm a iniciativa de contactarem grupos vulneráveis na comunidade como toxicodependentes, trabalhadores da indústria do sexo, pessoas com doenças sexuais e indivíduos transsexuais, aos quais são prestados serviços gratuitos e de forma anónima, do teste rápido de doenças sexuais, de aconselhamento e tratamento, permitindo que esses obtenham informações e conhecimentos sobre a prevenção e controlo e serviços num ambiente com maior grau de privacidade”.

Ella Lei quis saber de que sistemas de acompanhamento dispõe o Governo tendo em vista os pacientes que, actualmente, se encontram no Estabelecimento Prisional de Macau, com o propósito de garantir que possam não só receber apoio como também os serviços de saúde correspondentes e impedir a transmissão da infecção na sociedade?”. Lei Chin Ion respondeu que “em 2009, o âmbito dos destinatários da terapia com metadona foi estendido a prisioneiros infectados, sendo o meio de tratamento igual aos de outros casos, continuando os prisioneiros infectados a serem acompanhados por especialistas depois de libertados da prisão”.

Por fim, a deputada perguntou se foram actualizadas as instruções relativas à protecção, que não abrangem o pessoal da polícia e da saúde, de modo a incluírem todos os trabalhadores que lidam com sangue. O director dos Serviços de Saúde respondeu que “a comissão continuará a reforçar o trabalho de divulgação relativo à prevenção e controlo da SIDA com a elaboração de orientações destinadas a diferentes grupos”. Escreve Lei Chin Ion que as “Orientações de Prevenção e Protecção contra a SIDA, cuja designação foi alterada para Orientações de Prevenção e Protecção de Doenças Transmitidas por Sangue, foram actualizadas e encontram-se disponíveis na página electrónica dos Serviços de Saúde”. O dirigente refere ainda que “através da realização de sessões de esclarecimento e do Dia do Teste, a Comissão tem promovido a mensagem relativa à prevenção e ao teste da SIDA junto de diferentes grupos de indivíduos, sobretudo profissionais de saúde, comunidades e indivíduos de alto risco”.