Edifício de Coloane pode vir a ser transformado em hotel de baixo custo

O Conselho do Planeamento Urbanístico discutiu ontem a possibilidade de um edifício de luxo, localizado em Coloane, poder vir a ser convertido num hotel de baixo custo. De acordo com a Rádio Macau, o edifício situa-se na rua Três dos Jardins de Cheoc Van e a proposta partiu do proprietário. O presidente do Conselho, Li Canfeng, concluiu que a mesma “cumpre com a legalidade”. De acordo com a emissora pública de radiodifusão, o prédio é uma obra de 1992, facto que também foi utilizado como argumento para a sua eventual requalificação. Na reunião de ontem, o Conselho do Planeamento Urbanístico esclareceu que o túnel do parque de estacionamento que vai nascer junto à Assembleia Legislativa não vai ser aberto ao público e terá apenas ligação directa à Assembleia. A falta de estacionamento na zona do edifício que acolhe o hemiciclo é algo que o organismo espera ver melhorado do futuro. Um dos membros do conselho assinalou ainda que muitos dos trabalhadores do Tribunal de Última Instância também se queixam da falta do estacionamento.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...