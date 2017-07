DSAL e IAS premeiam 78 estabelecimentos por contratação de portadores de deficiência  

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e o Instituto de Acção Social (IAS) organizaram ontem a cerimónia de entrega de prémios da “7.ª Edição do Plano de Atribuição de Prémios às Entidades Empregadoras de Pessoas Deficientes”. Reconhecidos foram 78 estabelecimentos comerciais ou instituições de Macau que empregam portadores de deficiência. De acordo com uma nota emitida pelo Instituto de Acção Social, os estabelecimentos comerciais e instituições premiadas e os restantes estabelecimentos comerciais e instituições nomeadas abrangem sectores como a hotelaria, a segurança, a gestão de condomínios, a limpeza, a indústria do lazer e entretenimento, jogos de fortuna e azar, restauração, educação, serviço social, comércio por grosso, retalho, aviação, transporte, recrutamento de emprego, beleza, lavagem de roupas e serviços públicos, entre outros: “As entidades empregadoras premiadas proporcionaram-lhes trabalhos adequados, equipamentos complementares, formação profissional e orientações, de modo a poderem desenvolver as suas capacidades, manter a sua independência e integrar-se na sociedade”, pode ler-se no mesmo comunicado.

