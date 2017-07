Detalhes sobre salas de fumo anunciados brevemente  

As exigências técnicas para a construção das salas de fumo dentro dos casinos de Macau vão ser anunciadas “tão brevemente quanto possível”, afirmou ontem o líder do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, Tang Chi Ho, de acordo com o portal GGRAsia.

Estes regulamentos são essenciais para que as operadoras saibam os requisitos das salas de fumo que querem instalar nos casinos. No entanto, Tang Chi Ho não revelou qualquer calendário sobre quando serão anunciadas as especificações.

Apesar disso, Tang afirmou que é muito provável que as mesas de jogo ou slot machines presentes nas áreas de jogo tenham de ficar pelo menos a três metros de distância da entrada para as salas de fumo.

A nova legislação que proíbe fumar dentro dos casinos, à excepção das salas fumo, foi aprovada pela Assembleia Legislativa no passado dia 14 de Julho.