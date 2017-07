CNRT remete decisões do partido para conferência nacional

O secretário-geral do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), a segunda formação política mais votada nas legislativas timorenses de sábado, disse ontem que o eleitorado deixou uma mensagem clara de que os líderes do país têm que “trabalhar juntos”.

Apesar disso, e depois de um encontro com o Presidente da República, Francisco Kalbuadi remeteu uma decisão sobre a posição do partido no que toca à formação de Governo para uma conferência nacional que se realiza no sábado: “Isto não tem nada de derrota porque foi uma mensagem muito clara. A mensagem do povo demonstra que temos que trabalhar juntos num ambiente de paz e confiança”, afirmou à saída de um encontro com Francisco Guterres Lu-Olo no Palácio Presidencial.

“Não foi uma reunião para formação de Governo, mas para ajudar a criar um ambiente de paz e de confiança entre todos os líderes políticos. Foi uma boa oportunidade e uma honra para o CNRT”, explicou o secretário-geral do CNRT.

“Por outro lado permitiu dar parabéns ao povo pela forma pacífica e ordeira como o povo participou nas eleições legislativas”, disse.

O gabinete da Presidência da República tinha anunciado à imprensa que o encontro seria com Xanana Gusmão, líder do CNRT, mas quem veio ao palácio foi o secretário-geral do partido, Francisco Kalbuadi.

Sozinho, Kalbuadi chegou ao palácio 30 minutos antes da hora prevista e esteve reunido com Francisco Guterres Lu-Olo cerca de 45 minutos.

Kalbuadi confirmou que o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense reúne no sábado uma conferência nacional que fará o rescaldo do partido e aprovará a posição do CNRT em termos de apoio à formação do VII Governo constitucional.

O Presidente da República timorense iniciou ontem uma ronda de contactos com os líderes dos partidos políticos que elegeram deputados nas eleições legislativas de sábado e quando se espera a certificação final dos resultados pelo Tribunal de Recurso.