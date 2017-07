China opõe-se a sanções unilaterais dos EUA contra Pyongyang

O Governo Central sublinhou esta quarta-feira que se opõe à nova ronda de sanções contra a Coreia do Norte aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos da América, afirmando que esta não “conduz à confiança mútua ou à cooperação” entre Pequim e Washington.

“A China sempre se opôs a sanções unilaterais fora do âmbito do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e especialmente a que outros países imponham a sua jurisdição a empresas e cidadãos chineses”, afirmou o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Lu Kang.

As novas sanções poderão afectar firmas de países terceiros que fazem negócios com a Coreia do Norte. A China é o principal parceiro comercial do país governado por Kim Jong-un.

O porta-voz afirmou que a China “sempre aplicou estritamente as resoluções [das Nações Unidas] contra a Coreia do Norte” e que, face a suspeitas de violação das sanções por parte de firmas chinesas, iniciaria uma investigação “de acordo com a lei” chinesa.

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América aprovou na terça-feira novas sanções contra a Coreia do Norte, Irão e Rússia e limitou a capacidade do Governo de Donald Trump para pôr fim a estas sanções, face à intenção do líder norte-americano de relaxar a política para Moscovo.

As sanções chegam numa semana em que se prevê que a Coreia do Norte volte a desafiar a comunidade internacional com novos testes de mísseis balísticos, aos quais Pequim se opõe.

“Opomo-nos firmemente a qualquer palavra ou acção que possa elevar a tensão”, afirmou Lu Kang.