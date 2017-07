A Guarnição de Macau do Exército de Libertação Popular dinamiza a 3 e 4 de Agosto, na Base de Zhuhai, uma série de actividades no âmbito do Dia Aberto da instituição. A iniciativa, que decorre ao abrigo da celebração do 90.o aniversário das forças militarizadas do Continente, pressupõe a abertura da base aos residentes de Macau a 3 de Agosto. No dia seguinte, 4 de Agosto, a base estará aberta apenas aos habitantes de Zhuhai.

