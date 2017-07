Após três anos e nove meses o Hotel Roosevelt foi inaugurado

O hotel e casino foi inaugurado ontem e os proprietários têm como objectivo fazer da unidade hoteleira a primeira escolha para visitantes e residentes no segmento de hotéis de design. As instalações demoraram três anos e nove meses a ser concluídas.

João Santos Filipe

O Hotel Roosevelt foi finalmente inaugurado na tarde de ontem, colocando assim fim a um processo de construção que se arrastou por três anos e nove meses. A cerimónia teve lugar no hotel e casino e o objectivo dos proprietários passa por fazer do projecto o principal “design hotel” de Macau, ou seja, num segmento de luxo que aposta numa arquitectura muito característica e num design interior muito elaborado para fazer a diferença face aos concorrentes.

“É um bocado diferente dos hotéis tradicionais de Macau. Queremos que os nossos convidados percebam o que há de especial no hotel e que apreciem todos os pequenos detalhes, mesmo ao nível dos corredores e dos mármores utilizados”, afirmou o proprietário do Hotel Roosevelt, Mike Lam.

“Temos uma oferta para as pessoas que procuram o segmento de luxo, mas que estão cansadas dos hotéis tradicionais. Esse tipo de clientes tende a adorar os “design hotels” e conseguem apreciar as diferenças ao nível da arquitectura e dos interiores porque tudo é muito diferente”, sublinhou.

O Hotel Roosevelt ocupa uma área com cerca de 8 mil metros, tem 12 andares e fica situado no terreno do Jóquei Clube de Macau. Ao nível da arquitectura, o Roosevelt aposta na mistura de um estilo moderno de influência americana com as tendências norte-americanas da década de 50. O design ficou a cargo da islandesa residente em Las Vegas, Gulla Jónsdóttir.

Um dos grandes desafios para o hotel, que também tem casino, trata-se da localização, que não tem muitas formas de acesso, ao nível dos transportes público: “Não há muito que possamos fazer para melhorar os acessos. Já sabíamos que esse era um dos problemas deste terreno. Mas este hotel tem de ser encarado como um retiro urbano, isto é, não é fácil chegar cá, mas, por outro lado, permite evitar um ambiente barulhento”, explicou Mike Lam, que é irmão do director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Lam Hin San.

“Vamos apostar em vários autocarros shuttle e no estacionamento gratuito para os nossos convidados de forma a lidar com os difíceis acessos”, informou.

Na cerimónia de abertura foram várias as personalidades de Macau presentes, entre elas o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, o Chefe do Departamento Económico do Gabinete de Ligação do Governo Central, Liu Bin, a directora da Direcção dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes, entre outros.

Sobre os aspectos ligados ao casino do hotel, Mike Lam rejeitou responder às questões colocadas, dizendo tratar-se apenas de “um complemento” para os hóspedes.