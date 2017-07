Union Gaming espera crescimento de 24 por cento nas receitas de jogo em Julho

O analista Grant Govertsen afirmou, ao PONTO FINAL, que para que a tendência de valorização em bolsa das acções do jogo continue é importante que o mercado VIP não seja afectado directamente nos próximos tempos. O especialista do banco de investimento Union Gaming acredita que as receitas dos casinos vão crescer pelo menos 24 por cento este mês.

João Santos Filipe

O banco de investimento Union Gaming está a prever um crescimento de 24 por cento nas receitas de jogo durante o corrente mês de Julho, disse, ontem, o analista Grant Govertsen, em declarações, ao PONTO FINAL. Govertsen espera, assim, um crescimento nos proveitos das concessionárias de jogo da ordem dos quatro mil milhões de patacas, dos 17, 8 mil milhões registados em Julho de 2016, para os 22,0 mil milhões este ano: “Neste momento a nossa previsão para Julho é de 24 por cento”, afirmou o analista, tendo como termo de comparação o mês homólogo do ano passado.

Nos últimos dias – e principalmente devido à correcção em alta das previsões de alguns analistas sobre o mercado do jogo de Macau – as acções das operadoras Wynn e Melco registaram subidas na bolsa de Nova Iorque. Sobre esta tendência, Grant Govertsen explicou que para que o estado de graça se possa prolongar é importante que o segmento dos grandes apostadores não seja afectado de forma negativa.

“Há muitos factores que afectam os preços das acções. O crescimento das receitas é apenas um desses factores. Talvez mais importante [para que não haja alterações nesta tendência] são os factores macroeconómicos, como alguma acção que possa ser tomada e que tenha um impacto directo na indústria VIP”, defendeu o especialista.

Nos últimos tempos surgiram notícias de que uma nova vaga da campanha anti-corrupção poderia afectar Macau, devido à velocidade com que o segmento dos grandes apostadores vindos da República Popular da China tem crescido.

Também na primeira metade do ano as receitas ligadas ao bacará VIP, recurso em que se concentram as preferências dos apostadores nos casinos do território, registou um aumento de 20,9 por cento face ao período homólogo do ano passado, para os 71,3 mil milhões de patacas, quando nos primeiros seis meses de 2016 tinha sido de 59,0 mil milhões. Ao mesmo tempo, as receitas brutas dos casinos cresceram a um ritmo mais reduzido de 17,2 por cento para 126,8 mil milhões de patacas.

Contudo, o analista não acredita que os tempos em que o jogo VIP era essencial para as operadoras regressem brevemente: “A realidade mostra-nos que a maioria dos lucros das operadoras de jogo vêm do mercado de massas, seja do segmento mais baixo, do médio ou do premium. Como tal, é quase, mas não de todo, irrelevante o que vai acontecer às estratégias de jogo para grandes apostadores ao longo do tempo”, defendeu.

Ainda em relação aos próximos tempos, a Union Gaming mostra-se confiante na tendência para a operadora Galaxy, do milionário Lui Che Woo, “ganhar quota do mercado em todos os segmentos importantes de massas”, assim como para uma melhoria de desempenho por parte do casino Wynn Palace ao nível, sobretudo, do segmento de luxo.